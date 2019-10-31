Рада создала ВСК по расследованию пожаров на складах боеприпасов в 2014-2018 годах

Комиссию возглавил Арахамия.

Верховная Рада приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская область), г. Калиновка (Винницкая область), г. Балаклея, (Харьковская область), г. Сватово (Луганская область), г. Кривой Рог (Днепропетровская область) в период с 2014 по 2018 годы» (№ 2312).

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Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовали 339 народных депутатов.

Постановлением определены основные задачи ВСК, в частности проведение проверки сведений о пожарах (взрывах) на складах боеприпасов, проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины относительно пожаров на них.

Также среди задач - установление обстоятельств, сбор информации и получение объяснений от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, для рассмотрения которых образована ВСК; инициирование вопросов о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Украины.

Председателем ВСК избран народный депутат Давид Арахамия (фракция «Слуга народа»), заместителем председателя - народный депутат Сергей Рахманин (фракция «Голос»).

В состав ВСК избраны: Марьяна Безуглая, Максим Березин, Федор Вениславский, Ирина Верещук, Игорь Герасименко, Александр Завитневич, Юрий Здебский (все из фракции «Слуга народа»), Михаил Забродский (фракция «Европейская солидарность»), Валентин Наливайченко (фракция «Батькивщина»), Анатолий Бурмич ( «Оппозиционная платформа - За жизнь»).

Определен срок деятельности Временной следственной комиссии - шесть месяцев со дня образования.

Согласно постановлению, отчет ВСК о выполненной работе должен быть заслушан на пленарном заседании Верховной Рады в срок не позднее, чем через шесть месяцев со дня ее образования.