Арахамия: нардепы от "Слуги народа" готовы способствовать расследованию по якобы получению ими взятки

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура с целью проверки изложенной в СМИ информации зарегистрировала уголовное производство о возможном получении неправомерной выгоды 11 народными депутатами.

Депутаты от «Слуги народа» - члены Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовы сотрудничать с правоохранителями в вопросе расследования дела о якобы получении ими средств за отказ от поддержки законопроекта об отмене коррупционных схем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщили представители Комитета и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"У нас есть согласованная позиция, всех членов комитета – представителей "Слуги народа", у нас есть четкое понимание, что никто там не является коррупционером, и мы все решили полную транспарентность продемонстрировать, несмотря на то, что были разные мнения по поводу самого пути, каким образом будем отменять монополию "площадок" и сами "площадки Яценко", - сказал Арахамия.

Он добавил, что во всех версиях законопроекта была одна дата - "до 1 января, чтобы они прекратили существование".

"Мы будем пытаться создать это раньше. Если не выйдет раньше чисто по процедурным вопросам, - сделаем это до 1 января", - отметил Арахамия.

Говоря о расследовании уголовного производства о возможном получении взяток 11 народными депутатами от «Слуги народа» - членами комитета, председатель фракции сообщил: "Мы вместе видим, что нет у нас никакого несогласия. Мы берем одного адвоката, и этот адвокат по приглашению любого правоохранительного органа сопровождает любого депутата от "Слуги народа", и они идут, полностью кооперируются и сотрудничают со следственными органами".

На просьбу журналистов прокомментировать слова заместителя председателя финансового комитета, депутат от "Слуги народа" Александра Дубинского, который якобы утверждал, что внутри фракции был обнаружен человек, который распространял ложную информацию, Арахамия лишь отметил, что они исследовали, как происходила вся эта ситуация, и пришли к выводу, что была попытка дискредитации их фракции и партии.

В свою очередь председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев отметил, что сегодня по этому вопросу должно состояться открытое заседание рабочей группы.

В то же время Дубинский также отметил, что решено было, что "у нас будет один юридический представитель в качестве адвоката в этом вопросе от этого комитета, потому что нам нечего скрывать, и мы закроем этот вопрос просто путем предоставления пояснений".

Отвечая на вопрос по поводу его заявления, Дубинский заметил: "Вопрос был не в распространении этой информации, а просто эта информация, которая попала в СМИ или в социальные сети, - этот человек эту информацию раздувал, преследуя какие-то собственные цели внутри фракции".

Кроме того, депутаты подчеркнули, не будут называть фамилию этого человека, а будут проводить внутреннее расследование.

Как сообщал УНИАН, 22 октября бывший вице-премьер Павел Розенко в Facebook написал, что якобы в Офисе президента подозревают 11 депутатов от «Слуги народа» в получении 30 тыс. долларов (каждому) за голосование на заседании Комитета Верховной Рады против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника, Офис требует от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Эту информацию подтвердил Дубинский, который также написал в Facebook, что ОПУ «действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в комитете Рады прошли детектор лжи».

«Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. «площадке Яценко» + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижении цен на участие в торгах + обеспечении прозрачной работы/АРМА», - написал депутат.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура с целью проверки изложенной в СМИ информации зарегистрировала уголовное производство о возможном получении неправомерной выгоды 11 народными депутатами.

23 октября Зеленский заявил, что все члены Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи по поводу возможного получения денег за голосование в комитете.

Позже Дубинский и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пришли проверки на детекторе лжи.