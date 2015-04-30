Спасатели обещают ликвидировать пожар в Чернобыльской зоне в течение двух дней

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"День-два - будет полная ликвидация", - заявил Чечеткин.

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"После полной ликвидации мы наши подразделения еще будут оставаться в районе пожара, затем эту территорию мы передаем снова Гослесагентству для того, чтобы они дальше выполняли свои меры согласно компетенции", - сообщил заместитель председателя ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе сел Буряковка, Рудня-Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района на площади около 320 гектаров возник пожар. 29 апреля в 10.30 пожар был локализован.

30 апреля Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что повышения радиационного фона из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и Киевской области не зафиксировано.

Также в ГСЧС сообщили, что в настоящее время по результатам воздушной разведки открытых очагов возгорания не обнаружено, распространения огня нет.