Открытых очагов пожара в Чернобыльской зоне не обнаружено, распространения огня нет - ГСЧС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ГСЧС Николай Чечеткин на брифинге в Киеве.

По его словам, 28 апреля в 12.45 в службу спасения Киевской области поступило сообщение о пожаре отдельными очагами на трех лесных кварталах на территории специализированного комбината «Чернобыльская пуща». Подразделения ГСЧС локализовали пожар в 10.30 29 апреля.

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«В настоящее время по результатам воздушной разведки открытых очагов не выявлено, распространение огня отсутствует, явных угроз и открытого огня нет», - заверил Чечеткин.

Он сообщил, что «привлеченные к тушению силы продолжают проливание отдельных лесных участков, где наблюдается тление».

К ликвидации лесного пожара привлечены силы общей численностью 305 человек и 51 единица техники, в том числе от ГСЧС - 253 человека и 39 единиц техники и 4 мотопомпы, от комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» - 3 автоцистерны, 3 авторозливні станции, 4 трактора с плугами, 2 вспомогательные автомобили и 52 лица.

Ранее УНИАН сообщал, что в Чернобыльской зоне остались только отдельные очаги возгораний лесной подстилки на площади 70 гектаров.