Украинцы подрались в эфире шоу российского пропагандиста Соловьева (видео)

Приглашенные эксперты устроили стычку во время рекламной паузы.

Украинские политологи Василий Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

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Видео инцидента в Twitter опубликовал сам Соловьев. На нем можно видеть, как политологи выясняют отношения во время рекламной паузы. В конце-концов в ход пошли кулаки. Соловьев и охрана бросились разнимать конфликтующих.

ЭКСКЛЮЗИВ



Вчера в студии Вечера было жарко. В перерыве пришлось разнимать Вакарова и Семченко. pic.twitter.com/iM8GLESPkm — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 29 октября 2019 г.

Отметим, приглашенные украинские эксперты не раз становились «мальчиками для битья» в эфире российских политических ток-шоу.

Так, в 2017 году Суд Москвы приговорил к 160 часам обязательных работ бывшего украинского телеведущего, члена азаровского «Комитета спасения Украины» Юрия Кота за нанесение побоев украинскому политологу Вячеславу Ковтуну.

Отметим, приглашенные украинские эксперты не раз становились «мальчиками для битья» в эфире российских политических ток-шоу.

Так, в 2017 году Суд Москвы приговорил к 160 часам обязательных работ бывшего украинского телеведущего, члена азаровского «Комитета спасения Украины» Юрия Кота за нанесение побоев украинскому политологу Вячеславу Ковтуну.

В феврале прошлого года российский телеведущий Андрей Норкин набросился на украинского политолога Дмитрия Суворова и устроил драку во время эфира программы "Место встречи" на пропагандистском канале "НТВ".