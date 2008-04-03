Для чего нужна ”пограничная милиция”?

Народный депутат, член депутатской группы «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ предлагает создать в структуре Министерства внутренних дел Украины Государственную пограничную милицию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», соответствующий законопроект «О Государственной пограничной милиции» уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Комментируя необходимость создания такого органа, Г.МОСКАЛЬ отметил, что проект закона является «логичным продолжением закона о системе органов внутренних дел, в соответствии с которым, в систему должна входить Государственная пограничная милиция, Антикоррупционное бюро, Государственная миграционная служба, Государственная служба пожарной безопасности и спасения, а также Национальная милиция”. По словам Г.МОСКАЛЯ, относительно каждого из этих подразделений разработаны отдельные законопроекты. Из них законопроекты о Национальной милиции, об Антикоррупционном бюро и о Государственной миграционной службе уже переданы в Верховную Раду.

Член «Народной самообороны» убежден, что охранять границу должен правоохранительный орган с правом оперативно-розыскной деятельности. По его словам, Государственная пограничная милиция будет контролировать ведение субъектами ведения хозяйства внешнеэкономической деятельности, проверять контракты, вести борьбу с контрабандой, торговлей оружием и людьми, будет отслеживать и прекращать незаконную транспортировку наркотиков, нелегальную миграцию, расследовать факты перемещения через границу похищенных автомобилей. «В действительности же государственного органа, который бы заботился всеми этими проблемами, до сих пор нет», – заметил Г.МОСКАЛЬ. Создание новой службы, по словам народного депутата, не будет нуждаться в дополнительных материальных расходах. «Надо просто правильно перераспределить бюджет», – отметил он.

В соответствии с законопроектом, пограничная милиция будет состоять из оперативно-розыскного и следственного подразделений, а также подразделения оперативного документирования. Кроме этого, в составе Госпогранмилиции предусматривается создать территориальные органы: региональные управления (в Крыму и приграничных областях) и отдельные контрольно-пропускные пункты (будут действовать в приграничных районах). Госпограннмилицию будет возглавлять начальник пограничной милиции, который назначается и освобождается от должности министром внутренних дел.

Штатную численность пограничной милиции будет определять МВД. Контроль за деятельностью Госпогранмилиции осуществляет Верховная Рада Украины, Кабинет министров и МВД. Генеральная прокуратура будет выполнять функции по надзору за законностью действий Госпогранмилиции.

При подготовке законопроекта был использован зарубежный опыт. По словам Г.МОСКАЛЯ, во многих странах мира действуют аналогичные службы – обычно они называются пограничной полицией.

Государственная пограничная служба, по убеждению народного депутата, должна сконцентрировать свое внимание на охране зеленого участка государственной границы Украины.