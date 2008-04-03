Жители Донецкой области 62% денег тратят на еду

В среднем житель Донецкой области тратит сегодня на продовольствие 62% своего ежемесячного дохода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции губернатор Донецкой области Владимир ЛОГВИНЕНКО.

По его словам, "62% от общего уровня доходов население нашей области тратит на продовольствие".

Сопоставляя эти цифры с европейскими показателями, В.ЛОГВИНЕНКО отметил: "Если говорить о европейских стандартах, а мы сегодня обязаны об этом говорить, то на одного человека на продукты питания там тратится 30% доходов, а в Донецкой области - 62%".

Кроме того, он констатировал, что "минимальная потребительская корзина в 2007 году на жителя Донецкой области составляла 553 грн., а в первом квартале 2008 года она поднялась до суммы 653 грн".

В.ЛОГВИНЕНКО подчеркнул, что уже образовалась разница в 100 грн. и добавил: "При этом в законе о бюджете заложено, что минимальная потребительская корзина составляет сегодня 647 грн". "То есть здесь уже тоже существует разрыв для нашей области", - заключил губернатор.