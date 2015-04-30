В Непале на связь не вышли еще 40 украинцев

Об этом сообщает Министерство иностранных дел (МИД). Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что количество граждан, которые не дали о себе знать, сократилось. За прошедшие сутки таких было 65.

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Общее количество граждан Украины, которые, по имеющейся в МИД информации, находятся на территории Непала, не изменилась – это 196 человек.

Вечером 29 апреля из отдаленных районов Непала, пострадавших от землетрясения, доставлены 20 украинцев. Их привезли на автобусе в Катманду из города Покхара.

Как сообщал УНИАН, украинский самолет Ил-76 приземлился в 08:20 по киевскому времени в аэропорту Дели для дозаправки и технической подготовки для перелета в Катманду.

По предварительным данным, жертвами землетрясения в Непале стали 5,5 тыс. людей. После землетрясения Непал уже покинули около 20 украинцев – на польском и российском самолетах, а также самостоятельно.