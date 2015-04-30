В Дели приземлился самолет Минобороны, который должен эвакуировать украинцев из Непала

В состав входят психологи, специалисты медицины катастроф, Службы спасения и спасатели, которые будут координировать действия по осуществлению эвакуации. Также на борту самолета находится исполняющий обязанности главы ГСЧС Зорян Шкиряк, сообщает сайт ведомства.

Самолет направлен в Непал для эвакуации украинцев из пострадавшей от землетрясения страны. Он должен был отправиться еще вчера, однако вылета помешали погодные условия.