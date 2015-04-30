В Дели приземлился самолет Минобороны, который должен эвакуировать украинцев из Непала
09:29, 30 апреля 2015Общество
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Самолет ИЛ-76 Минобороны, на борту которого находится украинская экспедиция в составе представителей ГСЧС и МИД, приземлился в Дели.
Самолет уже в Индии / ГСЧС
В состав входят психологи, специалисты медицины катастроф, Службы спасения и спасатели, которые будут координировать действия по осуществлению эвакуации. Также на борту самолета находится исполняющий обязанности главы ГСЧС Зорян Шкиряк, сообщает сайт ведомства.
Самолет направлен в Непал для эвакуации украинцев из пострадавшей от землетрясения страны. Он должен был отправиться еще вчера, однако вылета помешали погодные условия.
Украинский самолет, который отправился на помощь нашим соотечественникам, уже приземлился в Дели
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