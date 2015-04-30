Отделение милиции во Львове подожгли, а не взорвали - МВД (фото, видео)

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины во Львовской области.

Как отмечается, 30 апреля в 03.50 на оперативную линию 102 поступило сообщение от дежурного ГУ ГСЧС во Львовской области о том, что в помещении по улице Ерошенко, 20, во Львове на первом этаже задымление.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестные разбили окно участкового пункта милиции, который находится по указанному адресу. В результате пожара повреждено окно, подоконник и стол. Пострадавших нет. Эксперты устанавливают причины возгорания.

Правоохранители проводят мероприятия с целью установления лиц, причастных к поджогу участкового пункта милиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Читайте такжеВ Киеве и Львове ночью произошли взрывыЗато, как сообщили в соцсетях львовские активисты общественных формирований „Варта 1” и „Автомайдан обновленный”, которые приобщаются к патрулированию Львова, „сегодня, 30.04.2015, примерно в 1:00 прогремел взрыв в железнодорожном районе. На место взрыва прибыл первым „Автомайдан обновленный”, который передал информацию, что на улице Ерошенко взорвался участковый пункт милиции. Пострадавших нет”.

Как прокомментировал ситуацию УНИАН начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Дмитрий Загария, в Шевченковском райотделе милиции в результате поджога произошел небольшой пожар, но взрыва не было.

"Сегодня, около часа ночи, поступило сообщение от дежурного вахтера общежития, в котором расположен участковый пункт милиции. Она сообщила службе чрезвычайных ситуаций, которая выехала на место происшествия и потушила пожар. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что неизвестные разбили зарешеченное окно участкового пункта милиции Шевченковского райотдела милиции. Внутри произошло небольшое возгорание, которое было быстро локализовано. Информация о якобы взрыве, который произошел во время пожара, не имеет своего подтверждения. Активисты из «Варта-1» дали недостоверную информацию и она ими же была опровергнута», - сказал он.

Загария также сообщил, что „разбив окно, неизвестные бросили в помещение горючую смесь, которая, загоревшись, повредила часть стола. Документы, хранившиеся в участковом пункте милиции, повреждены не были. Пострадавших нет”.

Справка УНИАН. Во Львове на улице Ерошенко, 20 на первом этаже девятиэтажного общежития «Львовского государственного дома техники» расположен участковый пункт милиции Шевченковского района.