Каждый пятый мобилизованный на Днепропетровщине является добровольцем - ОГА

По итогам четвертой волны мобилизации в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования были направлены почти 5 тысяч жителей Днепропетровской области, что составляет 100% от запланированного плана призыва.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА со ссылкой на департамент взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской защиты и оборонной работы.

"Примерно каждый пятый из них - доброволец",- говорится в сообщении.

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Во время четвертой волны мобилизации все мобилизованные прошли медицинское обследование. После этого они отправлялись сначала в учебные подразделения, а потом в части.

"Все мобилизованные проходили переподготовку и доподготовку в соответствии со своими военными специальностями. Таким образом, было значительно повышено качество квалификационного уровня военнообязанных, призванных к выполнению задач по назначению", -отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее в Днепропетровскую область до 1 мая из зоны АТО возвратятся более 5 тысяч военнослужащих.