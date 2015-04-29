МВД открыло уголовное производство по факту масштабного пожара в Чернобыльской зоне

Об этом сообщает Департамент связей с общественностью МВД Украины.

"По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия работают сотрудники милиции, они продолжают обеспечивать в Зоне отчуждения охрану общественного порядка и спасать людей, а также осуществляют регулирование движения колонн специальной пожарной техники", - отметили в МВД.

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Как сообщал УНИАН, пожар на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе сел Буряковка, Рудня-Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района на площади около 320 гектаров возникла 28 апреля в 12.45.

По данным пресс-службы ГСЧС, по состоянию на 6.00 29 апреля "фронт пожара на территории лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" в Зоне отчуждения окружен и остановлен".