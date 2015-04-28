Радиационный фон из-за лесного пожара возле ЧАЭС не изменился - премьер
21:39, 28 апреля 2015Общество
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По данным Яценюка, над тушением пожара работают 3 самолета, 1 вертолет и большое количество техники.
REUTERS
В зоне ЧАЭС нет изменений с радиационным фоном. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает "112 Украина".
"Меня проинформировали, что все нормально, изменений с радиационным фоном нет", - сообщил Яценюк.
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Напомним, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что сегодняшний пожар под Чернобылем – самый масштабный с 1992 года. Сейчас, по данным Яценюка, над тушением пожара работают 3 самолета, 1 вертолет и большое количество техники. В частности, прибыли два самолета, которые были отремонтированы для НГУ.
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