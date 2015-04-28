Радиационный фон из-за лесного пожара возле ЧАЭС не изменился - премьер

В зоне ЧАЭС нет изменений с радиационным фоном. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает "112 Украина".

"Меня проинформировали, что все нормально, изменений с радиационным фоном нет", - сообщил Яценюк.

Читайте такжеПричиной пожара в Чернобыльской зоне может быть поджог - ГосЧС

Напомним, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что сегодняшний пожар под Чернобылем – самый масштабный с 1992 года. Сейчас, по данным Яценюка, над тушением пожара работают 3 самолета, 1 вертолет и большое количество техники. В частности, прибыли два самолета, которые были отремонтированы для НГУ.