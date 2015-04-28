Яценюк заявил о "катастрофической" нехватке вертолетов ГСЧС

Об этом он сказал журналистам по прибытии из зоны отчуждения, где продолжается ликвидация лесного пожара, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

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Как отмечается в сообщении, это глава правительства назвал «первым шагом». Он подчеркнул, что есть «катастрофическая нехватка техники» для ГСЧС: «Если нам необходимо иметь в Украине минимум двенадцать вертолетов для службы по чрезвычайным ситуациям - у нас их два».

«Мы дополнительно сгоняем силы и средства для того, чтобы усилить авиационную составляющую для службы по чрезвычайным ситуациям с целью локализации пожара», - сообщил Яценюк.

Глава Правительства выразил благодарность руководству ГСЧС и всем спасателям, «которые сейчас в воздухе и на земле занимаются тушением этого пожара», подчеркивается в сообщении.