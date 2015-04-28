Лесной пожар в Чернобыльской зоне двигается к объектам ЧАЭС - Аваков

Ситуация с лесным пожаром в Чернобыльской зоне обострилась, пламя двигается к объектам ЧАЭС.

Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"На 18.30 ситуация с лесным пожаром вокруг Чернобыльской станции обострилась. Пламя вновь атакует лесной массив в направлении объектов ЧАЭС. Верховой огонь и резкие порывы ветра создали серьезную угрозу распостранения пожара в 20 км зоне от ЧАЭС. В огневой зоне около 400 га леса", - написал он.

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Аваков сообщил, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк срочно собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям. По тревоге в готовности уже находится Нацгвардия и подразделения МВД.

"Яценюк с офицерами СЧС работает на месте, в непосредственной близости от линии огневой атаки. Я в оперативном штабе в Киеве - в аэропорту - координируем вылеты спецавиации. Работаем. Понимаем ответственность и не допустим недооценки рисков! Следующая информация в 20.30", - добавил он.

На 18.30 ситуация с лесным пожаром вокруг Чернобыльской станции обострилась. Пламя вновь атакует лесной массив в направл... Posted by Arsen Avakov on 28 квітня 2015 р.

Как ранее сообщал УНИАН, площадь лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения достигла почти 320 гектаров.