В Украине еще с 10 апреля идет пятая волна мобилизации - Кабмин

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, такое решение было принято с целью недопущения снижения боеспособности частей и подразделений отечественного войска, создания условий для качественной подготовки призванного личного состава и проведения своевременного освобождения военнослужащих, которые были призваны по мобилизации в 2014 году.

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«Это позволило провести качественное оповещения, медицинское обследование, профессионально-психологический отбор личного состава и качественное комплектование команд соответствующими специалистами. Первых мобилизованных было направлено в учебные подразделения 22 апреля», - говорится в сообщении, а также отмечается, что количество граждан, которые подлежат мобилизации, определяется Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, исходя из объемов, необходимых для замены личного состава, который отслужил установленный срок службы и необходимости укомплектования военных организационных структур, которые переводятся на штаты военного времени.

«По определенным причинам, обусловленными интересами государственной безопасности, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины не предоставлял этой информации широкую огласку с первых дней начала пятой волны мобилизации, и не называет точной численности тех, кто будет мобилизован», - подчеркивается в сообщении.