Генштаб заявил о старте подготовки к пятой волне мобилизации

Об этом заявил глава генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщает ZN.UA.

Он отметил, что в ходе четвертой волны мобилизации удалось выполнить план набора в 50 тысяч военнослужащих. "Мы практически заканчиваем четвертую очередь мобилизации. Причем с показателями, которые были запланированы", — сообщил Муженко.

При этом уже начаты работы по призыву на пятую волну. "Сейчас идет изучение мобилизационного ресурса. Мы уже начали вручать повестки на прохождение медкомиссии и уточнение персональных данных. Официальный призыв начнется, как только нам передадут соответствующее распоряжение из Генштаба", - говорит замглавы военкомата Киева Игорь Слюсаренко.

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Несмотря на выполнение плана, в военкомах отмечают некоторые недочеты, связанные, в основном, с недостаточным количеством некоторых категорий специалистов, например, авианаводчиков.