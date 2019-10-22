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Российские ракетные корабли вошли в Азовское море через Керченский пролив

10:45, 22 октября 2019
Общество
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Корабли возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии / Министерство обороны РФ

Об этом говорится на сайте Минобороны РФ.

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«Малые ракетные корабли (МРК) «Углич» и «Великий Устюг» каспийской флотилии прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря. Их экипажи выполняли задачи в составе постоянного соединения военно-морского флота РФ в Средиземном море», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Великий Устюг» пополнил группировку в июне, а «Углич» – в июле 2019 года.

В настоящее время корабли возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии.

Ранее экипаж МРК «Углич» доставил во временно оккупированный Севастополь главную икону ВМФ РФ «Святой апостол Андрей Первозванный», которая находилась в пункте материально-технического обеспечения средиземноморской группировки кораблей ВМФ России в сирийском порту Тартус.

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Теги: #Россия#российские корабли#Азовское море