Освобожденный из плена командир Гриценко заявил, что докладывал командованию о нападении россиян на украинские корабли

По его словам, на сегодняшний день проводится служебное расследование по переговорам с командованием.

Командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, капитан второго ранга Денис Гриценко заявляет, что докладывал своему командованию о нападении на украинские корабли со стороны россиян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

На вопрос, выходил ли он на связь с командованием, когда стало понятно, что россияне проявляют агрессию, Гриценко ответил: «Конечно. Мы - люди военные, и все, что произошло во время перехода, мы докладывали командованию. Но о том, какие именно были переговоры и команды, то по этому вопросу проходит служебное расследование. И я думаю, что это станет вам известно после завершения следственных действий. Сейчас эта информация является закрытой».

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Как сообщал УНИАН, ранее Гриценко заявил, что при задержании моряки не открывали огонь из-за его приказа.

Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катеров «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российское следствие предъявило обвинения в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.