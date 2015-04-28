В больнице Савченко будут держать в отдельной палате под охраной

Об этом сообщил радио "Свобода" один из адвокатов Надежды Савченко Илья Новиков. "Там обязательно будет охрана. Это всегда создает трудности и для врачей, и для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, когда человека переводят в городскую больницу из СИЗО, вплоть до того, что там людей приковывают наручниками к кровати. Это абсолютно запрещено законом, но такие случаи были", – отметил адвокат.

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Он сообщил, что Надежда Савченко последнюю неделю отказывалась от еды, состояние ее здоровья ухудшилось, поэтому врачи решили перевести ее в городскую больницу.

"Она была очень слаба. Она попросила, чтобы мы не сообщали о том, как меняется состояние ее здоровья, потому что она снова перешла на жесткое голодание. Ей не нравилось, что некоторые люди спекулируют на этой теме, говорят, что она неправильно голодает или притворяется, что голодает. Поэтому она перестала кушать последнюю неделю и потеряла более 8 килограммов. Сейчас она весит около 50 килограммов", – рассказал Илья Новиков.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Федеральной службе исполнения наказаний сообщили о переводе Надежды Савченко в городскую больницу Москвы №20.