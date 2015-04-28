Савченко перевели в клиническую больницу в Москве

Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний, передает Би-би-си. По сообщению ведомства, состояние Надежды Савченко оценивается как удовлетворительное и она начала принимать пищу.

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В понедельник председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил, что состояние Надежды Савченко ухудшилось и за последнюю неделю она потеряла около 8 кг.

Напомним, Надежда Савченко находится под стражей в московском СИЗО с июля 2014 года, а в декабре объявила голодовку в знак протеста против своего незаконного ареста.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля следственный комитет России предъявил Надежде Савченко обвинение в окончательной редакции.