Савченко перевели в клиническую больницу в Москве
Украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко, которую незаконно удерживают в московском СИЗО, доставили в городскую клиническую больницу №20.
Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний, передает Би-би-си. По сообщению ведомства, состояние Надежды Савченко оценивается как удовлетворительное и она начала принимать пищу.
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В понедельник председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил, что состояние Надежды Савченко ухудшилось и за последнюю неделю она потеряла около 8 кг.
Напомним, Надежда Савченко находится под стражей в московском СИЗО с июля 2014 года, а в декабре объявила голодовку в знак протеста против своего незаконного ареста.
Как сообщал УНИАН, 24 апреля следственный комитет России предъявил Надежде Савченко обвинение в окончательной редакции.