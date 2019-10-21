Ветераны АТО обратились в суд по поводу бездействия СБУ в отношении бывшего топ-менеджера «Харьковоблэнерго»

Представители организации ветеранов АТО «Простите, что живые» обратились в суд по поводу бездействия следователя СБУ, который в установленный законом срок не внес сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Несколько десятков ветеранов АТО и юрисконсульт организации прибыли для этого в понедельник, 21 октября, в Шевченковский суд столицы.

Как ранее сообщал УНИАН, организация ветеранов АТО «Простите, что живые» еще 18 октября обратилась в Службу безопасности Украины по поводу расследования деятельности бывшего топ-менеджера «Харьковоблэнерго» Александра Свиридова.

В заявлении речь шла о признаках преступления, предусмотренных статьями 209 (легализация, отмывание средств, полученных преступным путем), 258-5 (финансирование терроризма) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 368-2 (незаконное обогащение).

Особое возмущение у ветеранов АТО вызвала информация о том, что «Харьковоблэнерго» осуществляло поставку электроэнергии на оккупированные территории. «Информация, изложенная в СМИ, свидетельствует о том, что организатором преступной схемы был Александр Свиридов, который для этого использовал свои полномочия как заместителя председателя правления, директора по экономике «Харьковоблэнерго», подчеркивалось в заявлении.

«Указанное заявление было получено уполномоченным лицом Службы безопасности Украины 18.10.2019. Однако, в нарушение положений ст.214 КПК Украины, по состоянию на момент подачи этой жалобы сведения не были внесены в ЕРДР», заявили представители общественной организации в суде.

Суд приступил к рассмотрению жалобы.

Общественная организация «Простите, что живые», объединяет лиц, которые непосредственно принимали участие в противодействии сепаратизму и защите независимости нашей страны.