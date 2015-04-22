ГПУ: доказательств спланированного поджога Дома профсоюзов 2 мая в Одессе нет

Об этом на брифинге заявил первый заместитель генпрокурора Владимир Гузырь. "Каких-либо доказательств запланированного пожара в Доме профсоюзов не установлено. Этот пожар стал следствием массовых беспорядков", - сказал он.

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По словам Владимира Гузыря, по данным экспертов, пожар на баррикаде, расположенной возле центрального входа в Дом профсоюзов, а также в самом здании, начался с "внутренней стороны, когда люди, находившиеся в помещении, стали бросать бутылки, чтобы таким образом исключить попадание к ним их противников". "Огонь туда попал изнутри", - отметил Владимир Гузырь.

Как сказал первый заместитель генпрокурора, после того, как были закрыты входные двери в Дом профсоюзов, сработал так называемый эффект дымохода, то есть дым от загоревшихся конструкций стал быстро продвигаться по лестнице, и именно на лестнице было найдено больше всего погибших, а некоторых из них - в комнатах вблизи лестницы.

"На телах погибших не обнаружено следов пыток, побоев, огнестрельных ранений. Смерть этих людей наступила от отравления угарным газом, продуктами горения”, - сообщил Владимир Гузырь.

Также он отметил, что, по заключению экспертов, версия о применении в Доме профсоюзов ядовитых газов, в частности хлороформа, не нашла подтверждения.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Сразу в центре города погибли несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан. В расположенном на Куликовом поле Дома профсоюзов начался пожар, в результате которого погибли люди. В общем 2 мая пострадали более 200 человек, погибли 48 человек.