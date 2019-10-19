Кровавая авария в Харькове: адвокат рассказала о цинизме Зайцевой и Дронова

18 октября была годовщина кровавой аварии в Харькове.

Добровольно возмещение ущерба по приговору суда ни Геннадий Дронов, ни Елена Зайцева (фигуранты смертельного ДТП в Харькове, в которой погибли шесть человек) потерпевшим не провели.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

"Исполнительные листы нами получено, направлены на исполнение. В отношении Дронова исполнительное производство уже открыто, по исполнительному производству Зайцевой еще информации нет", - отметила она.

Адвокат написала, что с заявлениями о выплате страхового возмещения, потерпевшие обратились как к страховой компании Дронова, так и к страховой компании Зайцевой, однако по состоянию на сегодня ни выплат, ни решения по рассмотрению заявлений о выплатах нет.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.