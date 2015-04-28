Завтра ливни с грозами снизят температуру в Украине до +7

На востоке и в южной части южный ветер обусловит еще теплую погоду, до 20-26 градусов тепла. Ночью ожидается 8-15 градусов тепла. В большинстве областей Украины местами пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщает «Оpogode».

В западной части ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью 8-15 градусов тепла, днем ​​ожидается похолодание до 7-14 градусов тепла.

В северных областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем ​​в Житомирской области 17-19, на Киевщине 19-22, на Сумщине и Черниговщине 20-25 градусов тепла.

В центральной части - кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​20-25 градусов тепла, в Винницкой области 12-18 градусов тепла.

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В восточных областях пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем ​​20-25 градусов тепла.

В южной части местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, днем ​​20-25 градусов тепла, на побережье 15-22 градуса тепла.

В Киеве местами ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха ночью 11-14 градусов тепла, днем ​​18-22 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается южный, на западе переход на северо-западный, 5-12 м/с.