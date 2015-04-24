Последние апрельские выходные принесут почти летнее тепло и грозы

Температура воздуха в течение дня повысится до 15-22, местами до 20-24 градусов тепла. Лишь в Крыму и Приазовье будет прохладно. Ожидается сухая погода, однако 25 апреля на севере, западе и востоке местами пройдут кратковременные дожди, возможно с грозами, сообщает «Оpogode».

В западной части осадков не ожидается, лишь в субботу, 25 апреля, местами кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью 6-12 градусов тепла, днем ​​17-24 градуса тепла.

В северных областях будет сухо и солнечно, 25 апреля местами пройдут периодические дожди, возможно с грозами. Температура воздуха ночью 4-10 градусов тепла, днем ​​16-22 градуса тепла.

В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью 7-12 тепла, днем ​​18-24 градуса тепла.

Читайте такжеСиноптики пообещали украинцам +22 и солнце к концу недели

В восточных областях будет преобладать сухая погода, лишь в субботу кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью 4-10 тепла, днем ​​15-20, в Приазовье 10-16 градусов тепла.

В южной частиожидается солнечная погода. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем ​​17-24 градуса тепла, в Крыму 10-16 градусов тепла.

В Киеве осадков не ожидается, лишь в субботу местами дожди, возможно с грозами. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем ​​20-22 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с.