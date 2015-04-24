Последние апрельские выходные принесут почти летнее тепло и грозы
В субботу и воскресенье, 25-26 апреля, в Украине будет царить теплая воздушная масса.
Температура воздуха в течение дня повысится до 15-22, местами до 20-24 градусов тепла. Лишь в Крыму и Приазовье будет прохладно. Ожидается сухая погода, однако 25 апреля на севере, западе и востоке местами пройдут кратковременные дожди, возможно с грозами, сообщает «Оpogode».
В западной части осадков не ожидается, лишь в субботу, 25 апреля, местами кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью 6-12 градусов тепла, днем 17-24 градуса тепла.
В северных областях будет сухо и солнечно, 25 апреля местами пройдут периодические дожди, возможно с грозами. Температура воздуха ночью 4-10 градусов тепла, днем 16-22 градуса тепла.
В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью 7-12 тепла, днем 18-24 градуса тепла.
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В восточных областях будет преобладать сухая погода, лишь в субботу кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью 4-10 тепла, днем 15-20, в Приазовье 10-16 градусов тепла.
В южной частиожидается солнечная погода. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем 17-24 градуса тепла, в Крыму 10-16 градусов тепла.
В Киеве осадков не ожидается, лишь в субботу местами дожди, возможно с грозами. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 20-22 градуса тепла.
Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с.