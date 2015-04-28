КПУ намеревается в центре Киева отпраздновать 1 мая

Об этом УНИАН сообщили в управлении информационного обеспечения и доступа к публичной информации аппарата КГГА, ссылаясь на соответствующую заявку коммунистов в органы местной власти.

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Свое мероприятие организаторы предполагают начать в 10.00 и завершить около 13.00. Согласно заявке, в праздновании планируется участие 6 тыс. человек.

Среди других поданных в КГГА заявок также сообщение Объединения профсоюзов, организаций профсоюзов в Киеве "Киевский городской совет профсоюзов" о намерении провести 1 мая на Трухановом острове (территория ДЮУСБ "Зенит") Форум профсоюзного актива "Профсоюзы – за единую Украину, мир и согласие. Право народа на достойную жизнь!". Мероприятие запланировано на 11.00-15.00. Предполагается участие 1,5 тыс. человек.

Также 1 мая Организация ветеранов Украины в 11.00 планирует начать Митинг по случаю праздника 1 мая возле Национального музея истории Великой Отечественной войны. Предусмотрено участие 5 тыс. человек. Продлится мероприятие до 13.00.

Среди других массовых мероприятий, о которых получила заявки КГГА, организаторы сообщают об открытии ярмарок на Пейзажной аллее, возле Национального музея истории Украины и в парке Т. Шевченко. Эти ярмарки, согласно заявкам, будут проводиться в выходные и праздничные дни в течение всего лета. Время их работы – с 11.00 до 21.00. Организаторы – частные лица.

А в Центральном парке культуры и отдыха 1 мая начнется Миротворческий марафон, целью которого является создание в обществе мировоззрения мира (импровизированная живопись под музыкальное сопровождение). Мероприятие организовано частным лицом и будет проходить в течение мая.