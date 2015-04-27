Аваков предупредил, что милиция будет действовать жестко в случае провокаций на майские праздники

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД. "В Киеве, Харькове, Днепропетровске и Одессе возможные точки напряжения. Мы достаточно сильны и понимаем, как будем поддерживать порядок. Будем действовать жестче, чем в обычной ситуации, поскольку существуют большие риски", - подчеркнул Арсен Аваков.

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В то же время министр внутренних дел не ожидает проблем во время майских праздников на линии фронта. Как отметил Арсен Аваков, "фальшивых демонстраций там не устроишь". Достаточно много людей, которые живут с обнаженным нервом и у настоящих патриотов нашего государства достаточно сил, чтобы предотвратить провокации.

Как сообщал УНИАН, для обеспечения правопорядка в государстве во время майских праздников будут привлекаться почти 42,5 тыс. работников милиции, военнослужащих Нацгвардии, а также представителей общественности.