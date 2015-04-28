Статус участника боевых действий получили около 21,5 тысяч военных

Об этом сообщила представитель Министерства обороны, полковник Виктория Кушнир.

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"Статус участника боевых действий предоставлен около 21,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые непосредственно участвовали в проведении антитеррористической операции”, - подчеркнула Виктория Кушнир.

Также она отметила, что в Минобороны продолжается работа по предоставлению статуса участника боевых действий бойцам АТО.