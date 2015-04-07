Рада предоставила льготы добровольцам и другим участникам АТО

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 274 из 347 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщил на заседании парламента председатель Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков, данным законом предусмотрено, что добровольцам нелегализованных формирований будет предоставляться статус инвалидов войны только в случае получения ими инвалидности.

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По его словам, также распространяются социальные гарантии на семьи таких добровольцев в случае их гибели, но при условии, что такие добровольческие формирования выполняли задания АТО во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями. Третьяков добавил, что такие формулировки в законе были поддержаны после долгих дискуссий.

Он также отметил, что статус участника боевых действий будет предоставляться только тем, кто воевал с оружием, а гражданским лицам, которые привлекались к обеспечению АТО, будет предоставляться статус исключительно участников войны.

Третьяков также сообщил, что, согласно данному закону, статус инвалида войны получат все, кто стал инвалидом в результате непосредственного участия в АТО, в том числе добровольцы, волонтеры, гражданские лица, которые были привлечены к АТО.