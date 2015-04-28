В Одесской области неизвестные взорвали железнодорожные пути. Как сообщили УНИАН в управлении МВД на Одесской железной дороге, взрыв произошел около 6.00, на 25-м километре перегона Ксениево-Аккаржа, недалеко от города Ильичевск.

В ходе движения локомотива машинист услышал «странный звук» и включил режим торможения, после чего состав остановился.

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«Взрывное устройство сработало под электровозом. Частично повреждено железнодорожное полотно. На мест взрыва образовалась воронка диаметром 1,5 м. Пострадавших нет», - отметили в управлении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в конце марта УНИАН сообщал, что в Харькове террористы подорвали железнодорожные пути под поездом.