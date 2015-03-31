В Харькове террористы подорвали железнодорожные пути под поездом
09:52, 31 марта 2015Общество
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В Харькове неизвестные подорвали железнодорожный путь под грузовым поездом.
Террористы продолжают взрывать колеи / railwayz.info
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, взрыв произошел сегодня около 3.00 на станции Основа.
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Взрывное устройство сдетонировало под движущимся поездом. Повреждено 5 м пути, с рельсов сошли два пустых вагона. Пострадавших нет. Предварительная квалификация произошедшего - диверсия.
Как сообщал УНИАН, 30 марта на станции Основа в Харькове неизвестные взорвали железнодорожную цистерну с топливом для Вооруженных сил Украины.
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