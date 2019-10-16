В миссии ООН призвали Раду закрыть сайт "Миротворец"

По словам заместителя главы миссии, на сайте размещены личные данные людей, и это опасно.

Мониторинговая миссия ООН в Украине заявляет о незаконной деятельности сайта «Миротворец» и призывает депутатов Верховной Рады инициировать его закрытие.

Читайте такжеИз-за скандального телемоста Малахова внесли в базу "Миротворца"С таким заявлением в среду, 16 октября, выступил заместитель главы миссии Бенджамин Моро на заседании комитета украинского парламента по вопросам свободы слова, пишет DW.

«Я снова и снова напоминаю один очень известный вам момент – это сайт «Миротворец». Как вы знаете, сайт содержит личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те лица, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных, в свою очередь, представляет опасность для таких лиц», – заявил он.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Зеленский заявил, что не имеет претензий к редакции сайта «Миротворец».