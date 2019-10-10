Зеленский не имеет претензий к редакции сайта "Миротворец"
17:15, 10 октября 2019Политика
449 0
Президент Владимир Зеленский напомнил, что когда-то в базу данных на сайте «Миротворец» внесли фамилию его жены.
Зеленский отметил, что сайт можно закрыть только в случае нарушения законодательства / фото president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский заявил, что не имеет претензий к редакции сайта "Миротворец".
Читайте такжеКонец разговорам об импичменте: Трамп прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Об этом он сказал во время пресс-марафона, отвечая на вопрос о целесообразности закрытия этого сайта за публикацию на нем персональных данных граждан и за то, что людей на этом сайте называют преступниками.
«Однажды даже мою жену туда записали, но потом сняли. Я как президент не могу закрывать или открывать сайты. Если нарушено законодательство, как это было с другими некоторыми сайтами - терроризм и все такое, тогда ок - готов включаться, а если нет, то неправильно будет сказать президенту закрыть сайт», - отметил Зеленский.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пресс-марафон Зеленского с журналистами