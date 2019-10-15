Дело Гандзюк: фигурант Павловский в четвертый раз не явился на заседание суда

Прокурор заявил о невозможности принудительного привода Павловского в суд.

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский уже в четвертый раз не явился на заседание Приморского райсуда Одессы.

Об этом в Facebook сообщил отец активистки Виктор Гандзюк.

Читайте такжеДело Гандзюк: ГПУ обновила прокуроров и план досудебного следствия «Суд над Павловским. В четвертый раз скамья подсудимых пуста. Адвокаты Павловского отсутствуют», - написал он.

По словам Гандзюка, прокурор заявил о невозможности принудительного привода Павловского в суд.

Он также добавил, что заседание перенесли на 24 октября.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30 процентов тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчук, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд объявил им приговоры. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В начале июля стало известно, что Павловского будут судить в Одессе. В августе в ГПУ заявили, что Павловский заключил сделку со следствием, однако её суть не разглашается.

16 августа Павловский и его адвокат не явились на заседание Приморского райсуда Одессы. Заседание из-за их неявки переносилось на 22 августа, 3 октября и 15 октября.