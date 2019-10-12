В Киеве в районе Шулявского моста перекроют движение транспорта
Столичный проспект Победы в районе Шулявского моста будет перекрыт для проезда всех видов транспорта с полуночи 13 октября до вечера 14 октября.
Пресс-служба Киевской городской госадминистрации уточнила сроки перекрытия движения в связи со строительством Шулявского путепровода.
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Отмечается, что в эти выходные строители установят новый прогон моста – сооружение весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров.
«Для монтажа сооружения полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с улицей Вадима Гетьмана. Запрет движения всех видов транспорта будет действовать с 00:05 13 октября (воскресенье) в 22:00 14 октября (понедельник)», - говорится в сообщении.
В КГГА обращают внимание, что маршруты общественного транспорта также будут изменены в указанный период перекрытия проспекта.
Ранее в КГГА сообщали, что перекрытие движения транспорта в районе Шулявского моста запланировано с 22.00 12 октября до 05.00 утра 14 октября.
Как сообщал УНИАН, в КГГА прогнозировали, что первый этап строительства новой конструкции Шулявского моста будет завершено до конца текущего года.
Общая стоимость реконструкции составляет 830,12 млн грн, продолжительность строительства - 17 месяцев.