Возле опоры Крымского моста нашли бомбы (фото)

Специалисты извлекли взрывоопасные предметы и доставили на специальный полигон.

В районе Крымского моста обнаружили три бомбы времен Второй мировой войны.

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Об этом сообщается на сайте оккупационного управления МЧС по Крыму.

"В 20 метрах от опоры Крымского моста при условиях плохой видимости в воде специалистам удалось идентифицировать взрывоопасные предметы как авиационные осколочные бомбы весом 10 килограммов и 2,5 килограмма и одна граната", — говорится в сообщении.

Специалисты извлекли взрывоопасные предметы и доставили на специальный полигон.

Напомним, движение по железнодорожной части незаконно построенного Крымского моста, который соединил оккупированный полуостров с Краснодарским краем, ориентировочно откроется 9-10 декабря.