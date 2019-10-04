Возле опоры Крымского моста нашли бомбы (фото)
13:35, 04 октября 2019Общество
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Специалисты извлекли взрывоопасные предметы и доставили на специальный полигон.
Бомбы нашли близ Крымского моста / 82.mchs.gov.ru
В районе Крымского моста обнаружили три бомбы времен Второй мировой войны.
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Об этом сообщается на сайте оккупационного управления МЧС по Крыму.
"В 20 метрах от опоры Крымского моста при условиях плохой видимости в воде специалистам удалось идентифицировать взрывоопасные предметы как авиационные осколочные бомбы весом 10 килограммов и 2,5 килограмма и одна граната", — говорится в сообщении.
Специалисты извлекли взрывоопасные предметы и доставили на специальный полигон.
82.mchs.gov.ru
Напомним, движение по железнодорожной части незаконно построенного Крымского моста, который соединил оккупированный полуостров с Краснодарским краем, ориентировочно откроется 9-10 декабря.
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