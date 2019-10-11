А вдруг встанет: к могиле террориста Захарченко приставили автоматчиков

По некоторым данным, автоматчики сидят в кустах и «ждут диверсионные группы».

В так называемой «ДНР» к могиле экс-главаря Александра Захарченко, ликвидированного в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка, приставили автоматчиков.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

«Так жили и трудились, что даже после смерти нет им покоя и нуждаются в охране», - написал он.

По его словам, автоматчики сидят в кустах и «ждут диверсионные группы».

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Севастополе во Дворце культуры рыбаков открыли выставку картин о войне на Донбассе и главарях боевиков террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".