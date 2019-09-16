Оккупанты устроили в Крыму выставку картин об убитых главарях боевиков

Посмотреть на портреты убитых террористов, в частности, пришли российские военные из расположенной неподалеку части.

В оккупированном Севастополе во Дворце культуры рыбаков открыли выставку картин о войне на Донбассе и главарях боевиков террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

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Так, на больших полотнищах российский художник Алексей Крюков изобразил убитого главу "ДНР" Александра Захарченко, убитого боевика "ЛНР" Алексея Мозгового и других террористов. Несколько картин изображают жизнь детей на войне.

Отмечается, что на открытии выставки были российские военные из расположенной неподалеку части, а также журналисты и чиновники.

Автор картин Алексей Крюков утверждает, что ему якобы пришлось жить рядом с боевиками, чтобы написать картины. Для выставки художник предоставил 22 картины.

Как сообщал УНИАН, на территории заповедного Херсонеса в Крыму оккупанты соорудили оперную сцену. Историки отреагировали на такие действия негодованием, призывая сохранять аутентичность археологических объектов.