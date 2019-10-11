Пожар в гостинице «Токио Стар»: девятой жертвой оказался молодой харьковчанин

При пожаре в августе в гостинице погиб молодой житель Харькова. Экспертиза останков ребенка из Сум до сих пор не завершена.

В Одессе идентифицировали девятую жертву пожара, случившегося в августе в отеле «Токио Стар».

Как сообщил УНИАН представитель прокуратуры Одесской области, девятая жертва – мужчина, 1984 года рождения.

«Это житель Харькова - последний идентифицированный, не считая девочки, по которой генетическая экспертиза еще не завершена», - сообщил сотрудник прокуратуры.

Он уточнил, что до сих пор проводится экспертиза останков, как предполагается, 10-летней жительницы Сум, находившейся в гостинице вместе с родителями. Мать ребенка погибла, а отцу удалось спастись.

Читайте такжеВ Одессе вручили подозрение еще одной сотруднице отеля «Токио-Стар», в котором погибли 9 человек

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 17 августа во время пожара в гостинице «Токио Стар» погибли девять человек. В частности - жители Одесской области (юноша, 2002 г. г. и девушка, 2001 г.н.), Двое киевлян (муж, 1995 г.н. и женщина, 1996 г.н.), также 58-летний житель Днепропетровской области и 73-летняя гражданка Австралии. Кроме того, погибла жительница Сумм и, по предположению, ее 10-летняя дочь. В октябре Приморский райсуд Одессы обязал правоохранителей расследовать обстоятельства гибели этого ребенка. Соответствующий иск подал активист Николай Коваль, который предусматривает, что отец девочки мог спасти жену и дочь, но по непонятным причинам не сделал этого.

Владельца отеля Вадима Черного и старшего администратора Ирину Паровик арестован и помещен в СИЗО. Совладельцу отеля и главному инженеру заочно сообщено о подозрении. Среди подозреваемых также - 30-летняя женщина, которая дежурила в отеле в ночь пожара.

Всем фигурантам вменяется в вину нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.270 УК Украины).