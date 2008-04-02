Прогноз МВФ: уровень инфляции в Украине в этом году достигнет 20-22%

В Международном валютном фонде прогнозируют, что уровень инфляции в Украине в этом году достигнет 20-22%.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на председателя Миссии МВФ по проведению консультаций с Украиной Роберта ФОРДА.

По его оценкам, инфляция продержится на сегодняшнем высоком уровне примерно до середины текущего года. Но после этого в МФВ прогнозируют спад уровня инфляции в Украине, и считают, что до конца года этот показатель достигнет 20-22%.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине инфляция в феврале 2008 года составила 2,7%, в январе-феврале - 5,7%.

В феврале Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность высокими темпами инфляции в январе (2,9%). При таких темпах, по данным Нацбанка, годовой рост инфляции может составить 19,4%.

В госбюджете на 2008 год инфляция планируется на уровне 9,6%.

В январе т.г. Всемирный банк изменил прогноз роста инфляции в Украине по итогам 2008 года с 9,6 до 13,8%. Прогноз роста ВВП по итогам текущего года Всемирный банк оставил без изменений - на уровне 5,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, рост инфляции в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.

По мнению экспертов, инфляция в Украине в 2008 году составит 15,5% и своего пика достигнет в апреле-мае.