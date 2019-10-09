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Клопы в люксовом вагоне: в "Укрзализныце" провели расследование и извинились "за неудобства"

10:47, 09 октября 2019
Общество
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В "Укрзализныце" рассказали о результатах внутреннего расследования / fakty.ua

«Укрзализныця» направила письмо о ненадлежащем исполнении условий контракта «Лабораторному центру на железнодорожном транспорте МОЗ Украины» за инцидент с появлением клопов в одном из вагонов поезда «Рахов – Киев».

Читайте также"VIP-вагон": "Укрзализныця" оскандалилась из-за жутких условий в поезде (фото)Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ответ «Укрзализныци».

«02.10.2019 по прибытию поезда в пункт формирования станции Киев-Пассажирский, вагон №8/63654 отцеплен от состава поезда и выставлен для проведения дезинсекционной обработки. В адрес ГУ «Лабораторный центр на железнодорожном транспорте Министерства здравоохранения Украины», который 14.09.2019 осуществлял санитарную обработку вагона, направлено рекламационное письмо относительно ненадлежащего исполнения условий договора», – говорится в документе.

Также там отметили, что извинились перед пассажиркой за доставленные неудобства во время поездки.

Как ранее сообщал УНИАН, насекомых в своем купе обнаружила пассажирка вагона класса «люкс» в поезде №357/358 «Рахов – Киев».

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Теги: #Укрзализныця