"Настоящий шок": в люксовом вагоне "Рахов – Киев" нашли клопов с кровью (фото)

Пассажирка, обнаружившая клопов, пожаловалась проводнице, однако та заявила, что ничем помочь не может.

Пассажирка вагона класса «люкс» в поезде №357/358 «Рахов – Киев», журналистка Мария Крыштопа обнаружила в купе, в котором ехала с семьей, клопов с кровью.

Об этом пишут Факты.

Читайте также"VIP-вагон": "Укрзализныця" оскандалилась из-за жутких условий в поезде (фото)По словам Марии, стоимость билета в вагоне класса люкс составляет более 1000 гривень.

«Мы с семьей решили поехать в комфорте, чтобы выспаться перед рабочими буднями. Во время поездки я заметила на не сильно чистой шторке насекомое, сначала подумала, что оно попало в вагон снаружи. Впрочем, потом я увидела такого же жука на постельном белье. Это были клопы. У мужа, который ехал в другом купе, нашли мелких клопов и их яйца. Это настоящий шок», – рассказала пассажирка.

Она решила пожаловаться проводнице, однако ту едва удалось разбудить.

«Ничем не могу помочь. Этот вагон всего на один день, могу забрать у вас коврики», – сказала проводница.

Мария отметила, что в результате скандал дошел до начальника поезда, который «переселил» семью журналистки в свой вагон «купе», где обычно коротают время проводники.

«В конце поездки муж пошел в наш вагон забрать билеты и увидел, что на наших местах едут уже другие пассажиры. По всей видимости – безбилетники», – добавила она.

Девушка намерена добиваться компенсации от «Укрзализныци» за испорченную поездку. Тем временем в компании связались с пострадавшей и сообщили, что вагон отцепят.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Гончарук заявил, что украинская железная дорога почти уничтожена.