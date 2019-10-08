Спать на час больше: что нужно знать о переходе на зимнее время (видео)

Переход на зимнее время в 2019 году в Украине традиционно состоится в последнее воскресенье октября.

27 октября Украина переходит на зимнее время. В воскресенье в 4:00 часы переведут на час назад.

Всем, кто планирует поездку на поезде или самолете, стоит учитывать этот факт при поездке на вокзал или аэропорт.

Читайте такжеПереход на зимнее время 2019: когда в Украине переводят часы

Кроме опасности запутаться во времени существует опасность перехода на зимнее время для организма. Врачи утверждают, что изменение биоритма негативно влияет на здоровье человека. На адаптацию требуется около 2 недель, чтобы перестроиться на новый ритм.

После перевода стрелок врачи советуют просыпаться по старому времени. Не засиживаться на работе допоздна и питаться полноценно. Также больше времени находиться на свежем воздухе.

В 2011 году была попытка отменить переход на летнее-зимнее время. Затем это решение отклонили из-за жалоб жителей западной Украины.

Летом 2018 года жители Евросоюза во время онлайн-голосования поддержали отмену сезонного перевода стрелок часов, при этом, большинство из опрошенных проголосовали за отказ от зимнего времени.

После голосования Еврокомиссия предложила странам ЕС в 2019 году отказаться от сезонного перевода стрелок часов и в индивидуальном порядке выбрать зимнее или летнее время как постоянное.

Поэтому, возможно, этого года Украина в последний раз переведет стрелки часов.

Ранее УНИАН сообщал, сколько будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество в 2020 году. Всего в этот зимний период в Украине будет 8 выходных.