Через Украину пустили грузовой поезд из Китая в Словакию

Предварительно планируется, что из Китая в Словакию и обратно будут курсировать 4 пары контейнерных поездов ежемесячно.

Акционерная компания «Укрзализныця» начала обеспечивать регулярные маршруты транзитного поезда Metrans из Китая в Словакию по территории Украины.

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Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", первый контейнерный поезд из китайского города Сиань в словацкий город Дунайска-Стреда курсировал по территории Украины 27-29 сентября и был сформирован из 44 сорокафутовых контейнеров.

«Metrans переориентировала грузопоток по этому маршруту с польской территории на украинскую. Маршрут через Украину короче на 520 км, чем по территории Польши, что способствует экономии средств отправителя. Благодаря активной позиции «Укрзализныци» Metrans выбрала маршрут именно через Украину», - говорится в сообщении.

Предварительно планируется, что из Китая в Словакию и обратно будут курсировать 4 пары контейнерных поездов ежемесячно.

«В октябре планируется отправить два следующих», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.