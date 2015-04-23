ЕС не хочет предоставлять Украине безвизовый режим из-за замечаний к качеству работы МВД - депутат

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам регионального и трансграничного сотрудничества между Украиной и странами ЕС, депутат от Блока Петра Порошенко Оксана Юринец во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«К сожалению, замечания были выдвинуты относительно работы Министерства внутренних дел, мы будем эти замечания отдельным письмом направлять в правительство по результатам парламентских слушаний», - сказала она.

Читайте такжеМИД ждет от саммита в Риге политического сигнала о продвижении к безвизовому режимуПо словам депутата, главные замечания коснулись технической неготовности границ, слабого прогресса в борьбе с коррупцией, принятия закона о беженцах, уровня защиты документов, государственной стратегии борьбы с наркотиками и качества работы Миграционной службы Украины.

Как сообщал УНИАН, диалог между ЕС и Украиной относительно визовой либерализации был начат 29 октября 2008 года, а План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.

В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 года имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.