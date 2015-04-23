Евгений Юхница: «Если ты трудишься, творишь, то твой читатель тебя найдет!»

Эпохальный за последнее десятилетие сборник избранных поэзий культового, оригинального, самобытного, модного, утонченного украинского поэта Евгения Юхницы – мастера современных роскошных метафор, знатока женщин и человека в общем, словописца тонких отношений, волшебника слова, который предстал в сборнике разностилевым поэтом – от лирических и шедевральных современных литературных памятников нашему времени до прищуривающегося улыбающегося человека – в баснях и юморесках, сатире и зарисовках стал прорывом для всей современной украинской поэзии. Поражает разнообразие тем в песенных текстах разножанрового характера – от лаунжа и латексного рок-н-ролла до хоровой стилистики и лирики украинских песенных традиций, делающее книгу столь живой и яркой, что свыше восьмисот страниц поэзии читаются на одном дыхании и после них единственное, что хочется сказать – дайте еще!

И именно за этот незаурядный и фундаментальный сборник Евгений Юхница был удостоен премии имени Андрея Малышко.

Церемония награждения проходила в зале Национальной филармонии Украины в кругу известных писателей, композиторов, артистов, среди которых были народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, Герой Украины Анатолий Паламаренко, художественный руководитель Национальной филармонии, народный артист Украины, профессор Анатолий Лукашев, заслуженный артист Украины, заслуженный деятель искусств Украины Виктор Женченко, заслуженная артистка Украины Лариса Недин, внук великого украинского поэта Максима Рыльского Максим Рыльский, композитор Анатолий Лавринчук.

Ведущий мероприятия – главный редактор литературно-художественного журнала «Дніпро», известный поэт Николай Лукив – заметил, что сегодня премия им. А. Малышко важна как никогда, ведь поэт много произведений посвятил Украине – ее судьбе, страданиям и надеждам. Так же, как и Евгений Юхница, который в своем творчестве с нескрываемым сочувствием и стремлением помощи, перемен к лучшему обращается к проблемам сегодняшней Украины, к ее горестям и радостям. И очень важно, что его слова находят отклик в сердцах благодарных читателей по всей стране, свидетельством чему является то, что многие поэзии Евгения Леонидовича стали известными песнями.

Награждение Евгения Юхницы дипломом и медалью премии им. А. Малышко, а также Почетной грамотой Фонда культуры Украины состоялось в теплой дружеской атмосфере под бурные аплодисменты присутствующих.

Лауреат в порыве радостных и счастливых эмоций прокомментировал это важное событие такими знаковыми словами: «Если ты трудишься, творишь, то твой читатель тебя найдет. У меня есть своя аудитория и поэтому я никогда не стремился стать номинантом каких-либо творческих конкурсов. Посему столь высокая оценка моего творчества очень приятна. Выражаю огромную признательность всем членам жюри, удостоившим меня награды. Также я горд, что премия носит имя Андрея Малышко. Этот человек был одновременно поэтом и выдающимся деятелем культуры, объединяя разных людей. Сколько же мне еще нужно написать, прожить, чтобы сделать для своей страны и наших людей хоть частицу того, что сделал Малышко! Эта награда – большая честь для меня, и в дальнейшем я буду делать все для того, чтобы у будущих поколений был плацдарм, от которого можно было бы отталкиваться в творчестве».