Рада урегулировала использование боевого оружия военными в "особый" период страны

За данное решение проголосовали 307 народных депутатов.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы о применении Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период (№1224).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 307 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как отметила, представляя законопроект, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, документ должен урегулировать "право на применение боевой техники, оружия личным составом Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта в особый период, а также специальных средств - подразделениями охраны Государственной специальной службы транспорта в мирное время и особый период, до введения военного положения и после его прекращения или отмены".

"Этот закон фактически нормирует вопрос применения оружия и военной техники в особый период. То есть, в той ситуации, которая сложилась сейчас: если не верифицированы ни мирное время, ни военное положение. А соответственно, мы должны защищать, в том числе, юридически, тех , кто защищает нас на востоке", - пояснила Безуглая.

При рассмотрении законопроекта на сайте парламента не был обнародован его текст ко второму чтению.

Как сообщал УНИАН, данный законопроект Верховная Рада приняла в первом чтении 20 сентября.

В частности, законопроектом предусмотрено исключить часть 9 статьи 5 закона "О Государственной специальной службе транспорта" и дополнить статью 13 этого закона новыми частями о применении специальных средств военнослужащими Государственной специальной службы транспорта работниками подразделений военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта, а также оружия военнослужащими Государственной специальной службы транспорта.