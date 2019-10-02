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Всем освобожденным из российского плена морякам вручили сертификаты на двухкомнатные квартиры

15:49, 02 октября 2019
Общество
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Морякам вручили сертификаты на квартиры / фото facebook.com/denisovaombudsman

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что всем морякам, вернувшимся из российского плена, вручили сертификаты на двухкомнатные квартиры

Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

«Только что в одесской гостинице Il Decameron завершилась торжественная церемония вручения сертификатов на двухкомнатные квартиры 24 морякам, освобожденным 7 сентября», - заявила Денисова.

Кроме того, омбудсмен уточнила, что перед вручением сертификатов были представлены квартиры, расположенные в новостройке с налаженной инфраструктурой в «прилегающем районе» Одессы.

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Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

14 сентября члены экипажей катеров «Никополь», «Бердянськ» и буксира «Яни Капу» прибыли в Одессу. Моряки отправились на военно-морскую базу «Пивдень», которая дислоцируется в Практической гавани Одесского морского порта.

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Теги: #украинские моряки#Людмила Денисовапогода в Одессе