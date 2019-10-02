Всем освобожденным из российского плена морякам вручили сертификаты на двухкомнатные квартиры
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что всем морякам, вернувшимся из российского плена, вручили сертификаты на двухкомнатные квартиры
Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.
«Только что в одесской гостинице Il Decameron завершилась торжественная церемония вручения сертификатов на двухкомнатные квартиры 24 морякам, освобожденным 7 сентября», - заявила Денисова.
Кроме того, омбудсмен уточнила, что перед вручением сертификатов были представлены квартиры, расположенные в новостройке с налаженной инфраструктурой в «прилегающем районе» Одессы.
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Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.
14 сентября члены экипажей катеров «Никополь», «Бердянськ» и буксира «Яни Капу» прибыли в Одессу. Моряки отправились на военно-морскую базу «Пивдень», которая дислоцируется в Практической гавани Одесского морского порта.