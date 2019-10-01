В школе Харькова вспыхнул скандал из-за эксплуатации школьников (фото)
16:48, 01 октября 2019Общество
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Пользователи сети возмущены действиям руководства учебного заведения.
Детей заставляют работать вместо уроков / Facebook Сергей Алексеенко
В школе №60 города Харькова возник скандал из-за того, что учеников заставляют строить детский сад вместо уроков.
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Об инциденте в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" сообщила мама школьника Ирина Корень.
Так, родителям учеников поступило сообщение, чтобы дети обязательно пришли вместо уроков в рабочей форме строить детсад.
"В этой школе ученики убирают с 5-го класса территорию школы, где выгуливают собак. А директор смело собирает деньги с родителей на фонд и еще эксплуатирует их детей", – рассказала Корень.
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