цей матеріал доступний українською

В школе Харькова вспыхнул скандал из-за эксплуатации школьников (фото)

16:48, 01 октября 2019
Общество
291 0
Детей заставляют работать вместо уроков / Facebook Сергей Алексеенко

Читайте такжеШкольные каникулы 2019-2020 в Украине: когда и сколько будут отдыхать ученики

Об инциденте в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" сообщила мама школьника Ирина Корень.

Так, родителям учеников поступило сообщение, чтобы дети обязательно пришли вместо уроков в рабочей форме строить детсад.

"В этой школе ученики убирают с 5-го класса территорию школы, где выгуливают собак. А директор смело собирает деньги с родителей на фонд и еще эксплуатирует их детей", – рассказала Корень.

Ранее в Одесской области разгорелся сепаратистский скандал вокруг учителя.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #школа#Харьков#скандалпогода в Харькове